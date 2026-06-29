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В Волгоградской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2026
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17:59 29.06.2026 (обновлено: 18:04 29.06.2026)
В Волгоградской области объявили ракетную опасность

На территории Волгоградской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области объявлена ракетная опасность.
  • Жителям рекомендуется проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы, питьевую воду и лекарства.
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 17.54 29 июня 2026… Проследуйте в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении ведомства.
Жителям рекомендуется взять с собой документы, питьевую воду и лекарства.
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