В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность.
- В республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
НАЛЬЧИК, 29 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.
"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.