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В России обновят стандарты дошкольного и начального образования - РИА Новости, 29.06.2026
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17:11 29.06.2026 (обновлено: 18:07 29.06.2026)
В России обновят стандарты дошкольного и начального образования

Минпросвещения обновит стандарты дошкольного и начального образования в 2027-м

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЗанятие в детском саду
Занятие в детском саду - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Занятие в детском саду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В следующем году в России обновят стандарты дошкольного и начального образования, сообщили в Минпросвещения.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В следующем году в России обновят стандарты дошкольного и начального образования, сообщили в Минпросвещения.
"В 2026-м будет актуализирован ФГОС основного общего образования, в 2027 году — дошкольного и начального образования", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что ведомство уже утвердило новый стандарт старшей школы с усиленной естественно-научной составляющей.
В Год дошкольного образования Минпросвещения внедряет комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детсадах. На этом фоне с 1 сентября в стране вступают в силу соответствующие рекомендации. В частности, они касаются песен, игрушек, оформления пространств, программ работы и проведения занятий с детьми. Все это входит в План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030-го.
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