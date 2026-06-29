В России обновят стандарты дошкольного и начального образования

"В 2026-м будет актуализирован ФГОС основного общего образования, в 2027 году — дошкольного и начального образования", — говорится в заявлении.

В Год дошкольного образования Минпросвещения внедряет комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детсадах. На этом фоне с 1 сентября в стране вступают в силу соответствующие рекомендации. В частности, они касаются песен, игрушек, оформления пространств, программ работы и проведения занятий с детьми. Все это входит в План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030-го.