В Обнинске осколки БПЛА повредили крышу частного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осколками БПЛА повреждена крыша хозяйственной постройки частного дома в Обнинске, пострадавших нет.
- Утром силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над Тарусским муниципальным округом, на окраинах Калуги и Обнинска.
ТУЛА, 29 июн – РИА Новости. Осколки БПЛА повредили крышу хозяйственной постройки частного дома в Обнинске, пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его словам, утром силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над Тарусским муниципальным округом, на окраинах Калуги и Обнинска. Глава региона добавил, что администрация окажет собственникам хозпостройки необходимую помощь.
Военкор высказался о работе ПВО в Москве
Вчера, 12:43