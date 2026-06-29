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В Обнинске осколки БПЛА повредили крышу частного дома - РИА Новости, 29.06.2026
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13:09 29.06.2026
В Обнинске осколки БПЛА повредили крышу частного дома

В Обнинске осколки БПЛА повредили крышу частного дома, пострадавших нет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода России. Обнинск
Города России. Обнинск - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осколками БПЛА повреждена крыша хозяйственной постройки частного дома в Обнинске, пострадавших нет.
  • Утром силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над Тарусским муниципальным округом, на окраинах Калуги и Обнинска.
ТУЛА, 29 июн – РИА Новости. Осколки БПЛА повредили крышу хозяйственной постройки частного дома в Обнинске, пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"По предварительной информации, в результате атаки осколками БПЛА повреждена крыша хозяйственной постройки частного дома в Обнинске. Возгорания не произошло. Пострадавших нет", - написал Шапша в "Максе".
По его словам, утром силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над Тарусским муниципальным округом, на окраинах Калуги и Обнинска. Глава региона добавил, что администрация окажет собственникам хозпостройки необходимую помощь.
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