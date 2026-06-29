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Специализированные обезболивающие должны быть российскими, считает депутат - РИА Новости, 29.06.2026
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16:29 29.06.2026
Специализированные обезболивающие должны быть российскими, считает депутат

Куринный: специализированные обезболивающие должны замещаться отечественными

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУкол
Укол - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что специализированные средства для обезболивания должны обязательно замещаться отечественными и входить в перечень стратегических.
  • По словам депутата, главная проблема с обеспечением пациентов необходимыми препаратами — бюрократические и психологические барьеры, так как врачи опасаются выписывать наркотические анальгетики из-за строгих правил учета, хранения и отчетности.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специализированные средства для обезболивания должны обязательно замещаться отечественными и входить в перечень стратегических, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По словам депутата, часть специализированных средств для обезболивания Россия покупает за рубежом, но импортозамещение "на этом треке" идет хорошими темпами.
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"Такие препараты должны входить в перечень стратегических и обязательно замещаться отечественными, тем более что есть сложности с логистикой и ценой", - сказал Куринный "Парламентской газете".
Парламентарий добавил, что главная проблема с обеспечением пациентов необходимыми препаратами - бюрократические и психологические барьеры.
"Врачи опасаются выписывать наркотические анальгетики из-за строгих правил учета, хранения и отчетности", - уточнил он.
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