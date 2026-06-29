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Новак обсудил обеспечение Калининградской области и Дагестана топливом - РИА Новости, 29.06.2026
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19:53 29.06.2026 (обновлено: 21:56 29.06.2026)
Новак обсудил обеспечение Калининградской области и Дагестана топливом

В правительстве заявили о работе НПЗ на максимальной мощности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Новак обсудил топливообеспечение населения с главами Калининградской области и Дагестана.
  • В числе приоритетных задач — обеспечение работы общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники.
  • В правительстве отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность, рынок насыщается нефтепродуктами.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак обсудил обеспечение населения топливом с главами Дагестана и Калининградской области, сообщили в правительстве.
Там напомнили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность, рынок насыщается нефтепродуктами. Топливо в Калининградскую область поставляют все крупные поставщики, регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Приоритет при этом — обеспечение работы общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники.
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То же справедливо и в отношении устойчивого снабжения необходимыми ресурсами Республики Дагестан: оно имеет ключевое значение для бесперебойной работы транспортной, сельскохозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры, подчеркнули в кабинете министров. В числе приоритетных задач — согласование работы федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками, а также отслеживание ситуации на рынке для его оперативной стабилизации.
В минувшее воскресенье Владимир Путин провел совещание по вопросам топливообеспечения, предложив рассмотреть дополнительные шаги по его стабилизации. Он рассказал, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. По словам президента, мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме и уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
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Президент также сообщил, что правительство создало специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Вместе с тем он потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры.
В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей, а также дизельного топлива для компаний, не занимающихся его выпуском. Полный запрет на экспорт дизтоплива пока не введен, но продолжает рассматриваться. Также утвержден список из 12 крупнейших участников рынка, с которыми ФАС и Минэнерго подпишут соглашения для его стабилизации.
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Кроме того, приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Накануне Новак заявил журналистам, что на заседании оперативного штаба уже приняли решение снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15 до десяти процентов. В антимонопольной службе высказывали мнение, что это позволит оптимизировать логистику.
Помимо этого, в конце июня Госдума приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.
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