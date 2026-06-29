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Новак поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты в регионах - РИА Новости, 29.06.2026
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13:53 29.06.2026 (обновлено: 13:57 29.06.2026)
Новак поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты в регионах

Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заправка автомобиля топливом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах.
  • Региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять информацию о состоянии логистических цепочек.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах РФ, состояния логистических цепочек, сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
"Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию", - сказано в сообщении.
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