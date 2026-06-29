Новак поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты в регионах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах РФ, состояния логистических цепочек, сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

"Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию", - сказано в сообщении.