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Нидерланды — Марокко на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
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Футбол
 
10:00 29.06.2026
Главный матч плей-офф ЧМ-2026. Сотворят ли звезды Марокко очередную сказку?

Нидерланды сыграют с Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026 30 июня в 04:00 мск

© пресс-служба Кубка мираБолельщики сборной Марокко по футболу приветствуют команду после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре
Болельщики сборной Марокко по футболу приветствуют команду после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© пресс-служба Кубка мира
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Сборная Марокко приехала на чемпионат мира 2026 года в том числе с целью доказать, что успех четырехлетней давности не был случайным. Тогда марокканцы дошли до полуфинала, причем сделали это абсолютно по делу. И на этом турнире они продолжают зажигать, являясь одной из самых симпатичных сборных ЧМ. Только вот в первом же раунде плей-офф им придется сыграть с не менее мощной бандой - Нидерландами Рональда Кумана.

Как шли к этой битве

В марте этого года команду Марокко возглавил новый тренер - Мохамед Уаби, сменивший на этом посту Валида Реграги. Надо сказать, что с ним марокканцы стали играть более агрессивно и смело в атаке, не забывая, конечно, про уверенную игру в защите, где блистает звезда “ПСЖ” Ашраф Хакими. В воротах у них все тот же Яссин Буну, да и в целом в заявке Марокко немало футболистов, выступавших на прошлом мировом первенстве.
В первом туре они сыграли вничью с Бразилией, причем по ощущениям вполне могли и выиграть. Затем была непростая победа в противостоянии с Шотландией и веселый матч с Гаити, закончившийся со счетом 4:2 в пользу марокканцев. Это позволило занять второе место в группе, уступив по разнице мячей бразильцам. К сожалению для Марокко, эта позиция вывела их на сборную Нидерландов, которая традиционно является фаворитом практически любого турнира.
Пожалуй, на этот раз ее состав можно назвать чуть менее звездным, чем, скажем, 10 лет назад. Но играть хуже голландцы не стали, что и доказали на групповом этапе, одержав две победы при одной ничьей. Шведы и вовсе были разгромлены со счетом 5:1, а ведь это весьма крепкая сборная. Лишь только японцы частично сумели справиться с командой Кумана, сыграв 2:2. Вирджил ван Дейк по-прежнему держит оборону, Френки де Йонг разгоняет атаки, новичок “Реала” Дензел Дюмфрис кошмарит фланг соперника, а Коди Гакпо с Дони Маленом пытаются забивать голы.
Впрочем, совсем уж идеализировать Нидерланды не стоит. Во-первых, они пропускали во всех матчах группового этапа, даже от развалившейся на этом турнире сборной Туниса. Подопечные Кумана не справились с Японией, которую едва ли можно отнести к топ-командам. Да и не в первый раз нидерландские футболисты блестяще проходят первую стадию турнира, а потом испытывают проблемы в плей-офф.
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Прогноз

Пожалуй, можно смело утверждать, что это будет самая интересная и наиболее сильная пара 1/16 финала чемпионата мира. В составе обеих команд огромное количество крутых футболистов, выступающих в ведущих европейских клубах. И Марокко, и Нидерланды отлично прошли групповой этап, так что и с психологией все должно быть на уровне.
Тем не менее, эксперты все же оставляют Нидерландам чуть больше шансов на победу, хотя разница в котировках и не такая большая и вполне соответствует статусу соперников.
Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 2.1 на победу Нидерландов в основное время и 1.55 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Марокко, можно увеличить капитал в 3.85 раз, а на проход - в 2.45 раза.

Где смотреть

Сборные Нидерландов и Марокко проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Во сколько начало
Встреча начнется 30 июня в 04:00 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 04:00
Матч не начался
Нидерланды
:
Марокко
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