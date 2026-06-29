В Нидерландах удвоилось число случаев отравления препаратами для похудения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нидерландах в 2025 году зафиксировали 149 случаев отравления препаратами для похудения.
- В 40% случаев отравления произошли после приема лекарств для снижения веса, купленных без рекомендации врача.
- Впервые зафиксировали сообщения об отравлениях незарегистрированными средствами для похудения и пептидами.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Нидерландах в 2025 году зафиксировали 149 случаев отравления препаратами для похудения, что почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник портал Hart van Nederland.
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"В 2025 году количество сообщений об отравлениях инъекционными препаратами для похудения значительно возросло. В прошлом году в Национальный информационный центр по отравлениям (NVIC) поступило 149 сообщений об отравлениях, что почти в два раза больше, чем годом ранее", - пишет портал.
Как уточняется, в 40% случаев речь шла о лекарствах для снижения веса, купленных без рекомендации врача. В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что все больше людей в стране "ежедневно используют различные непонятные продукты, подвергая себя серьезному риску".
Кроме того, отмечается, что в Нидерландах впервые зафиксировали сообщения об отравлениях незарегистрированными средствами для похудения и пептидами.
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