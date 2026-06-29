В Нидерландах удвоилось число случаев отравления препаратами для похудения

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"В 2025 году количество сообщений об отравлениях инъекционными препаратами для похудения значительно возросло. В прошлом году в Национальный информационный центр по отравлениям (NVIC) поступило 149 сообщений об отравлениях, что почти в два раза больше, чем годом ранее", - пишет портал.