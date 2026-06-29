Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах удвоилось число случаев отравления препаратами для похудения - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 29.06.2026 (обновлено: 21:36 29.06.2026)
В Нидерландах удвоилось число случаев отравления препаратами для похудения

В Нидерландах число отравлений препаратами для похудения за год выросло вдвое

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Артур Александров
Перейти в медиабанк
Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нидерландах в 2025 году зафиксировали 149 случаев отравления препаратами для похудения.
  • В 40% случаев отравления произошли после приема лекарств для снижения веса, купленных без рекомендации врача.
  • Впервые зафиксировали сообщения об отравлениях незарегистрированными средствами для похудения и пептидами.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Нидерландах в 2025 году зафиксировали 149 случаев отравления препаратами для похудения, что почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник портал Hart van Nederland.
«
"В 2025 году количество сообщений об отравлениях инъекционными препаратами для похудения значительно возросло. В прошлом году в Национальный информационный центр по отравлениям (NVIC) поступило 149 сообщений об отравлениях, что почти в два раза больше, чем годом ранее", - пишет портал.
Как уточняется, в 40% случаев речь шла о лекарствах для снижения веса, купленных без рекомендации врача. В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что все больше людей в стране "ежедневно используют различные непонятные продукты, подвергая себя серьезному риску".
Кроме того, отмечается, что в Нидерландах впервые зафиксировали сообщения об отравлениях незарегистрированными средствами для похудения и пептидами.
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Врач назвала негативные последствия резкого похудения
2 марта, 03:17
 
НидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала