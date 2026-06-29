Непомнящий заявил о надежде стать чемпионом мира

"Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира", - сказал Непомнящий.

"Я недавно играл на турнире в Ташкенте с двумя индийскими шахматистами (Арджуном Эригайси и Видитом Сантошем Гуджрати) и обоих обыграл. Так что у меня получается находить к ним подход, и каких-то психологических проблем не возникает. Надо прежде всего самому хорошо играть в шахматы, это приоритетно", - добавил собеседник агентства.