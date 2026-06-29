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Непомнящий заявил о надежде стать чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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12:28 29.06.2026 (обновлено: 12:53 29.06.2026)
Непомнящий заявил о надежде стать чемпионом мира

Шахматист Непомнящий: цель остается прежней — стать чемпионом мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГроссмейстер Ян Непомнящий
Гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гроссмейстер Ян Непомнящий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ян Непомнящий заявил, что его приоритетная задача — постараться пробиться в турнир претендентов и стать чемпионом мира по шахматам.
  • Гроссмейстер отметил, что не испытывает психологических проблем в поединках с молодыми элитными гроссмейстерами из Индии.
  • Непомнящий занял третье место на международном турнире в Узбекистане.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный участник матчей за звание чемпиона мира россиянин Ян Непомнящий заявил РИА Новости, что по-прежнему ставит перед собой цель стать обладателем шахматной короны.
Гроссмейстер в 2021 году в поединке за титул проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а в 2023 году на тай-брейке уступил китайцу Дин Лижэню. Действующим обладателем звания является индиец Гукеш Доммараджу, в конце года он будет защищать титул в матче с узбекистанцем Жавохиром Синдаровым.
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"Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира", - сказал Непомнящий.
Собеседник агентства отметил, что не испытывает каких-либо психологических проблем в поединках с плеядой молодых элитных гроссмейстеров из Индии.
"Я недавно играл на турнире в Ташкенте с двумя индийскими шахматистами (Арджуном Эригайси и Видитом Сантошем Гуджрати) и обоих обыграл. Так что у меня получается находить к ним подход, и каких-то психологических проблем не возникает. Надо прежде всего самому хорошо играть в шахматы, это приоритетно", - добавил собеседник агентства.
Непомнящий на международном турнире в Узбекистане занял третье место.
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СпортШахматыИндияТашкентУзбекистанДин ЛижэньГукеш ДоммараджуЯн НепомнящийМагнус Карлсен
 
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