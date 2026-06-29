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В Белгороде создали новый "программируемый" цемент - РИА Новости, 29.06.2026
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Наука
 
09:00 29.06.2026
В Белгороде создали новый "программируемый" цемент

Белгородские ученые ускорили затвердевание бетона с помощью отходов

© Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen SerhiiРабочие на стройке
Рабочие на стройке - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen Serhii
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые НИУ "БелГУ" совместно с коллегами из БГТУ им. В. Г. Шухова предложили новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности.
  • По их словам, время застывания альтернативного цемента можно "программировать" с помощью добавления цитрогипса — отхода производства лимонной кислоты.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности предложили ученые НИУ "БелГУ" совместно с коллегами из БГТУ им. В.Г. Шухова. С помощью побочного продукта производства лимонной кислоты стройматериал можно "тонко настраивать" по времени отверждения, рассказали РИА Новости в пресс‑службе НИУ "БелГУ".
Современная альтернатива цементу — это так называемые шлакощелочные связующие, которые изготавливают на основе отходов металлургической промышленности или продуктов сжигания твердого топлива. Однако, в отличие от традиционного строительного портландцемента, такие составы непредсказуемы по скорости отверждения: смесь может застыть за считанные минуты или, наоборот, оставаться пластичной часами, рассказал один из авторов разработки, заведующий лабораторией физико‑химических методов исследования растений Национального исследовательского университета "БелГУ" Иван Никулин.
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Ученые университета установили, что "программировать" время застывания альтернативного цемента можно с помощью добавления цитрогипса — отхода производства лимонной кислоты, которая используется как регулятор вкуса и консервант в составе лимонадов, майонеза или маринадов.
"В настоящее время этот многотоннажный побочный продукт перерабатывается либо в сульфат аммония, входящий в состав минеральных удобрений, либо в мел — для медицины, производства зубных паст или в целлюлозно-бумажной промышленности. Мы же предлагаем не производить дополнительной химобработки цитрогипса, а использовать его "как есть"", — объяснил Иван Никулин.
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Специалист подчеркнул, что разработка готова к внедрению в промышленность и может быть использована для производства бетонных и растворных смесей с прогнозируемыми сроками твердения.
"Нами разработано шлакощелочное вяжущее, позволяющее "программировать" сроки схватывания: начало схватывания сокращается на 39,7–51 процент, конец схватывания — на 12,5–27 процентов (по сравнению с составом без добавки цитрогипса). Прочность на сжатие составляет 28,7–32,8 мегапаскаля, что соответствует портландцементу третьего класса прочности", — добавил Никулин, пояснив, что такой показатель позволяет рассматривать новый стройматериал для производства штукатурки, тротуарной плитки или лестничных маршей.
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Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ. Разработка защищена патентом на территории России.
 
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