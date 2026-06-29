В Белгороде создали новый "программируемый" цемент

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые НИУ "БелГУ" совместно с коллегами из БГТУ им. В. Г. Шухова предложили новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности.

По их словам, время застывания альтернативного цемента можно "программировать" с помощью добавления цитрогипса — отхода производства лимонной кислоты.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности предложили ученые Новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности предложили ученые НИУ "БелГУ" совместно с коллегами из БГТУ им. В.Г. Шухова. С помощью побочного продукта производства лимонной кислоты стройматериал можно "тонко настраивать" по времени отверждения, рассказали РИА Новости в пресс‑службе НИУ "БелГУ".

Современная альтернатива цементу — это так называемые шлакощелочные связующие, которые изготавливают на основе отходов металлургической промышленности или продуктов сжигания твердого топлива. Однако, в отличие от традиционного строительного портландцемента, такие составы непредсказуемы по скорости отверждения: смесь может застыть за считанные минуты или, наоборот, оставаться пластичной часами, рассказал один из авторов разработки, заведующий лабораторией физико‑химических методов исследования растений Национального исследовательского университета "БелГУ" Иван Никулин.

Ученые университета установили, что "программировать" время застывания альтернативного цемента можно с помощью добавления цитрогипса — отхода производства лимонной кислоты, которая используется как регулятор вкуса и консервант в составе лимонадов, майонеза или маринадов.

"В настоящее время этот многотоннажный побочный продукт перерабатывается либо в сульфат аммония, входящий в состав минеральных удобрений, либо в мел — для медицины, производства зубных паст или в целлюлозно-бумажной промышленности. Мы же предлагаем не производить дополнительной химобработки цитрогипса, а использовать его "как есть"", — объяснил Иван Никулин.

Специалист подчеркнул, что разработка готова к внедрению в промышленность и может быть использована для производства бетонных и растворных смесей с прогнозируемыми сроками твердения.

"Нами разработано шлакощелочное вяжущее, позволяющее "программировать" сроки схватывания: начало схватывания сокращается на 39,7–51 процент, конец схватывания — на 12,5–27 процентов (по сравнению с составом без добавки цитрогипса). Прочность на сжатие составляет 28,7–32,8 мегапаскаля, что соответствует портландцементу третьего класса прочности", — добавил Никулин, пояснив, что такой показатель позволяет рассматривать новый стройматериал для производства штукатурки, тротуарной плитки или лестничных маршей.