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В Тюмени поняли, как "встроить" ИИ в высшее образование - РИА Новости, 29.06.2026
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Наука
 
07:00 29.06.2026
В Тюмени поняли, как "встроить" ИИ в высшее образование

Ученые ТюмГУ рассказали, какую пользу может принести ИИ в образовании

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые ТюмГУ предложили разделить функции преподавателя между человеком и ИИ.
  • По их словам, в новой модели преподавания квалифицированный специалист выступает в роли наставника, а ИИ — как спарринг-партнер для проверки идей и собеседник, в диалоге с которым формируется мышление.
МОСКВА, 29 июня — РИА Новости. Разделить функции преподавателя между человеком и ИИ предложили ученые ТюмГУ. По их мнению, грамотное распределение обязанностей и переработка современных образовательных программ позволит молодым специалистам формировать мышление, а не запрашивать в чат-ботах решение конкретных задач, рассказали РИА Новости в пресс-службе ТюмГУ.
"Мы выделили пять функций преподавателя, которые обеспечивают качественное образование: экспертная, ориентирующая, организационная, социальная и мотивационная. В нашей работе первые две были делегированы так называемым ИИ‑персонам, которые использовали только проверенные научные сведения и были нацелены на критический диалог о работе студентов и поиск в ней слабых мест. Более 2000 студентов прошли дисциплины, где, как нам кажется, живые и искусственные "учителя“ делали то, что они умеют лучше всего", — рассказала одна из авторов исследования, директор Школы образования и Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта ТюмГУ Ульяна Раведовская.
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Она пояснила, что университетский курс можно представить как сложную экспедицию в неизведанные земли: до появления искусственного интеллекта один лишь преподаватель был и главным проводником, и носильщиком вещей, и поваром, и психологом, и главным экспертом по флоре и фауне. Но в XXI веке ситуация изменилась: теперь направляющим и знатоком местности может стать ИИ, а живой человек может сосредоточиться на главном — организовать работу студентов, вдохновить их и научить учиться самостоятельно.
Ученые ТюмГУ предложили новую модель преподавания университетских курсов, где квалифицированный специалист выступает в роли наставника, а искусственный интеллект — как спарринг‑партнер для проверки идей, собеседник, в диалоге с которым формируется мышление. Но для этого необходимо использовать специально подготовленные ИИ‑решения, а также учить студентов работе с ИИ. Для подготовки курса со "смешанным" преподаванием было проведено исследование многолетнего опыта преподавателей ведущих вузов страны и мира — например, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Кембриджа.
По результатам исследования было установлено, что ИИ как эксперт‑консультант и аналитик данных, а не имитация живого человека, положительно влияет на формирование знаний любого профиля. Однако полномасштабное внедрение такой модели потребует полной "перепланировки" программ высшего образования, считают в ТюмГУ.
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В будущем специалисты планируют создавать образовательные модели, в которых ИИ выступает как участник процесса.
Результаты исследования представлены в издании "Научное мнение". Работа поддержана Министерством науки и высшего образования России. В Тюменском государственном университете реализуется проект "Искусственный интеллект в образовании" в рамках программы "Приоритет‑2030". Его результаты и особенности внедрения ИИ обсудят в Тюмени на форуме "Искусственный интеллект в высшем образовании" в конце июня.
 
НаукаТюменьКембридж (Кембриджшир)МГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетТюменский государственный университетНаукаУниверситетская наукаСоциальный навигаторИскусственный интеллект (ИИ)СН_Образование
 
 
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