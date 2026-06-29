В Тюмени поняли, как "встроить" ИИ в высшее образование

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ТюмГУ предложили разделить функции преподавателя между человеком и ИИ.

По их словам, в новой модели преподавания квалифицированный специалист выступает в роли наставника, а ИИ — как спарринг-партнер для проверки идей и собеседник, в диалоге с которым формируется мышление.

МОСКВА, 29 июня — РИА Новости. Разделить функции преподавателя между человеком и ИИ предложили ученые Разделить функции преподавателя между человеком и ИИ предложили ученые ТюмГУ . По их мнению, грамотное распределение обязанностей и переработка современных образовательных программ позволит молодым специалистам формировать мышление, а не запрашивать в чат-ботах решение конкретных задач, рассказали РИА Новости в пресс-службе ТюмГУ.

"Мы выделили пять функций преподавателя, которые обеспечивают качественное образование: экспертная, ориентирующая, организационная, социальная и мотивационная. В нашей работе первые две были делегированы так называемым ИИ‑персонам, которые использовали только проверенные научные сведения и были нацелены на критический диалог о работе студентов и поиск в ней слабых мест. Более 2000 студентов прошли дисциплины, где, как нам кажется, живые и искусственные "учителя“ делали то, что они умеют лучше всего", — рассказала одна из авторов исследования, директор Школы образования и Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта ТюмГУ Ульяна Раведовская.

Она пояснила, что университетский курс можно представить как сложную экспедицию в неизведанные земли: до появления искусственного интеллекта один лишь преподаватель был и главным проводником, и носильщиком вещей, и поваром, и психологом, и главным экспертом по флоре и фауне. Но в XXI веке ситуация изменилась: теперь направляющим и знатоком местности может стать ИИ, а живой человек может сосредоточиться на главном — организовать работу студентов, вдохновить их и научить учиться самостоятельно.

Ученые ТюмГУ предложили новую модель преподавания университетских курсов, где квалифицированный специалист выступает в роли наставника, а искусственный интеллект — как спарринг‑партнер для проверки идей, собеседник, в диалоге с которым формируется мышление. Но для этого необходимо использовать специально подготовленные ИИ‑решения, а также учить студентов работе с ИИ. Для подготовки курса со "смешанным" преподаванием было проведено исследование многолетнего опыта преподавателей ведущих вузов страны и мира — например, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Кембриджа.

По результатам исследования было установлено, что ИИ как эксперт‑консультант и аналитик данных, а не имитация живого человека, положительно влияет на формирование знаний любого профиля. Однако полномасштабное внедрение такой модели потребует полной "перепланировки" программ высшего образования, считают в ТюмГУ.

В будущем специалисты планируют создавать образовательные модели, в которых ИИ выступает как участник процесса.