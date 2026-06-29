СМИ: НАТО выделит Украине в четыре раза меньше помощи, чем раньше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На июльском саммите в Анкаре НАТО планирует выделить Украине в качестве дополнительной военной поддержки 10–12 миллиардов долларов.
- Это в четыре раза меньше, чем суммы, направлявшиеся Киеву по итогам прошлых двух встреч альянса.
- Общий объем помощи Украине со стороны стран НАТО в 2026 году может составить около 70 миллиардов долларов, однако новые обязательства из них будут представлять собой только более 10 миллиардов.
РИМ, 29 июн - РИА Новости. НАТО на июльском саммите в Анкаре планирует выделить Украине в качестве дополнительной военной поддержки 10-12 миллиардов долларов, что в четыре раза меньше, чем суммы, направлявшиеся Киеву по итогам прошлых двух встреч альянса, утверждает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в альянсе.
"Два года назад на саммите в Вашингтоне было решено, что может хватить дополнительных 40 миллиардов долларов дополнительно к двусторонним договоренностям о поддержке и к помощи ЕС. В прошлом году на саммите в Гааге... дополнительная помощь Киеву напрямую и от различных союзников составила те же 40 миллиардов", - напоминает издание.
Однако перед саммитом в Анкаре, по оценкам газеты, признаки указывают на "резкое замедление" поддержки Украины "из-за недостатка американской помощи, а также ослабевшего желания Вашингтона поддерживать Киев и его сопротивление",
"Ожидается, что "свежие" фонды - то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, - не превысят 10-12 миллиардов долларов", - говорится в статье.
По утверждению газеты, необходимость в дополнительных механизмах поддержки снизилась после того, как Евросоюз разблокировал пакет помощи Украине объемом 90 миллиардов евро. Из этой суммы около 60 миллиардов евро составляют военные поставки, которые в большинстве своем обещаны европейскими странами-участницами альянса.
Издание полагает, что общий объем помощи Украине со стороны стран НАТО в 2026 году может составить около 70 миллиардов долларов, однако новые обязательства из них будут представлять собой только более 10 миллиардов.
"Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать", - говорится в статье.
В июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.