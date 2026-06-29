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Под Харьковом ликвидировали грузинского наемника - РИА Новости, 29.06.2026
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21:01 29.06.2026
Под Харьковом ликвидировали грузинского наемника

РИА Новости: в Харьковской области ликвидирован грузинскый наемник Кукчишвили

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузинский наемник Давид Кукчишвили, заочно приговоренный в ДНР к 14 годам колонии, ликвидирован под Харьковом.
  • На запорожском направлении 25 июня ликвидирован майор Коломиец Сергей Витальевич, заместитель командира артиллерийского дивизиона 65-й ОМБр ВСУ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заочно приговоренный в ДНР к 14 годам колонии грузинский наемник Давид Кукчишвили ликвидирован под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Двадцать пятого июня на запорожском направлении ликвидирован майор Коломиец Сергей Витальевич, занимавший должность заместителя командира артиллерийского дивизиона 65-й ОМБр ВСУ, а несколькими днями ранее - грузинский наемник Давид Кукчишвили", - рассказал собеседник агентства.
Мирзе Ванадзе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В ДНР вынесли приговор наемнику из Грузии, воевавшему на стороне Киева
17 июня, 14:06
Он уточнил, что 49-летний главарь формирования "Грузинские партизаны", перешедший в "Грузинский национальный легион"*, был уничтожен на харьковском направлении.
Давид Кукчишвили - грузинский наемник, воевавший на стороне Украины с 2014 года. В январе 2025 года он был заочно приговорен судом ДНР к 14 годам лишения свободы по обвинению в наемничестве.
Родился в 1976 году в Грузии, проживал в городе Рустави. До событий на Украине был капитаном запаса сил обороны Грузии и имел боевой опыт, участвуя в грузино-абхазском конфликте. По данным следствия, прибыл на Украину в 2014 году, где в июне вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны". Воевал в составе различных украинских подразделений, включая батальоны "Донбасс" и "Азов"*, а позже стал старшим инструктором в Национальной гвардии Украины. Принимал активное участие в боях на Донбассе с 2014 года, в том числе в сражениях под Дебальцево и в районе Горловки, где был ранен в ногу. С началом СВО в 2022 году продолжил воевать на стороне ВСУ, действуя, в частности, на николаевском и херсонском направлениях, а также под Артемовском.
Власти ДНР обвинили Кукчишвили в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Размер полученного им вознаграждения оценивается более чем в 16 миллионов рублей. Он был объявлен в международный розыск, в январе 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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