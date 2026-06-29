Под Харьковом ликвидировали грузинского наемника

Родился в 1976 году в Грузии, проживал в городе Рустави. До событий на Украине был капитаном запаса сил обороны Грузии и имел боевой опыт, участвуя в грузино-абхазском конфликте. По данным следствия, прибыл на Украину в 2014 году, где в июне вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны". Воевал в составе различных украинских подразделений, включая батальоны "Донбасс" и "Азов"*, а позже стал старшим инструктором в Национальной гвардии Украины. Принимал активное участие в боях на Донбассе с 2014 года, в том числе в сражениях под Дебальцево и в районе Горловки, где был ранен в ногу. С началом СВО в 2022 году продолжил воевать на стороне ВСУ, действуя, в частности, на николаевском и херсонском направлениях, а также под Артемовском.