Наемник из США, воевавший на стороне Киева в 2022 году, заочно получил срок

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наемник из США Даниэль Эрик Лоренте, воевавший на стороне ВСУ около месяца в 2022 году, заочно приговорен к шести годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ.