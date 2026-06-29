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Наемник из США, воевавший на стороне Киева в 2022 году, заочно получил срок - РИА Новости, 29.06.2026
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12:44 29.06.2026
Наемник из США, воевавший на стороне Киева в 2022 году, заочно получил срок

Наемник из США, воевавший на стороне Киева, заочно получил шесть лет тюрьмы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из США Даниэль Эрик Лоренте, воевавший на стороне ВСУ в 2022 году, заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
  • Даниэль Эрик Лоренте объявлен в международный розыск и заочно арестован.
  • В марте 2022 года Лоренте вступил в ряды Интернационального легиона, где прошел подготовку, а до апреля 2022 года принимал участие в боях против ВС РФ на территории ДНР.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наемник из США Даниэль Эрик Лоренте, воевавший на стороне ВСУ около месяца в 2022 году, заочно приговорен к шести годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ.
«
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Даниэля Эрика Лоренте... Приговором суда Лоренте заочно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СК РФ на платформе "Макс".
Гражданин США признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, в настоящее время он объявлен в международный розыск, наемник заочно арестован.
По версии следствия, в марте 2022 года Лоренте вступил в ряды Интернационального легиона, где прошел подготовку, получил полный комплект экипировки и вооружения. Отмечается, что после этого он в качестве наемника до апреля 2022 года за вознаграждение принимал участие в боях против ВС РФ на территории ДНР.
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