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МВД назвало типичные ошибки жертв мошенников - РИА Новости, 29.06.2026
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12:59 29.06.2026
МВД назвало типичные ошибки жертв мошенников

В МВД рассказали о главных ошибках жертв мошенников

© iStock.com / mapoДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© iStock.com / mapo
Девушка работает за ноутбуком . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разглашение личной информации является типичной ошибкой жертв мошенников.
  • Установка приложений по ссылкам из мессенджеров или с незнакомых сайтов может привести к утечке данных.
  • Открытые профили в соцсетях с информацией о личной жизни могут стать базой данных для мошенников.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разглашение личной информации, установка сомнительных приложений и переход по подозрительных ссылкам являются типичными ошибками жертв мошенников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".
"Ошибка 1. Разглашение личной информации. Все не раз слышали: настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают пароль. Но когда раздается тревожный звонок из "службы безопасности", многие забывает об этом. Помните: личные данные по телефону запрашивают только мошенники. Нельзя назвать: номера карт и ПИН-коды, коды из СМС, паспортные данные", - говорится в сообщении.
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Вторая ошибка - установка приложения по ссылке из мессенджера или с незнакомого сайта, это может привести к утечке данных и получению мошенниками контроля над смартфоном.
"Главное правило - используйте только официальные магазины приложений. И обязательно читайте отзывы перед установкой", - отмечается в сообщении.
Также необходимо упомянуть спешку под давлением. "Акция закончится через 5 минут", "Ваш счет прямо сейчас атакуют, срочно переведите деньги" - такие фразы рассчитаны на то, чтобы жертва не успела опомниться. Чтобы не попасть на такую уловку, необходимо взять паузу, перезвонить в банк и перепроверить информацию.
"Ошибка 4. "Выгодные" предложения. "Бесплатный" ремонт техники, инвестиции с гарантией прибыли, внесите предоплату, чтобы забронировать товар по низкой цене - если предложение выглядит слишком выгодным, стоит насторожиться! Всегда проверяйте информацию о компании, изучайте отзывы и никогда не вносите предоплату без договора", - добавляется в сообщении.
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Кроме того, открытый профиль с информацией о семье, работе и отдыхе в соцсетях - это готовая база данных для мошенников, с помощью которой они могут подделать голоса близких и составить убедительное письмо для фишинга.
"Что делать: ограничьте доступ к личным данным в настройках приватности и не публикуйте свои адрес, фото документов и билетов мероприятия", - заключается в сообщении.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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