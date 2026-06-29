МВД назвало типичные ошибки жертв мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Разглашение личной информации является типичной ошибкой жертв мошенников.

Установка приложений по ссылкам из мессенджеров или с незнакомых сайтов может привести к утечке данных.

Открытые профили в соцсетях с информацией о личной жизни могут стать базой данных для мошенников.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разглашение личной информации, установка сомнительных приложений и переход по подозрительных ссылкам являются типичными ошибками жертв мошенников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".

"Ошибка 1. Разглашение личной информации. Все не раз слышали: настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают пароль. Но когда раздается тревожный звонок из "службы безопасности", многие забывает об этом. Помните: личные данные по телефону запрашивают только мошенники. Нельзя назвать: номера карт и ПИН-коды, коды из СМС, паспортные данные", - говорится в сообщении

Вторая ошибка - установка приложения по ссылке из мессенджера или с незнакомого сайта, это может привести к утечке данных и получению мошенниками контроля над смартфоном.

"Главное правило - используйте только официальные магазины приложений. И обязательно читайте отзывы перед установкой", - отмечается в сообщении.

Также необходимо упомянуть спешку под давлением. "Акция закончится через 5 минут", "Ваш счет прямо сейчас атакуют, срочно переведите деньги" - такие фразы рассчитаны на то, чтобы жертва не успела опомниться. Чтобы не попасть на такую уловку, необходимо взять паузу, перезвонить в банк и перепроверить информацию.

"Ошибка 4. "Выгодные" предложения. "Бесплатный" ремонт техники, инвестиции с гарантией прибыли, внесите предоплату, чтобы забронировать товар по низкой цене - если предложение выглядит слишком выгодным, стоит насторожиться! Всегда проверяйте информацию о компании, изучайте отзывы и никогда не вносите предоплату без договора", - добавляется в сообщении.

Кроме того, открытый профиль с информацией о семье, работе и отдыхе в соцсетях - это готовая база данных для мошенников, с помощью которой они могут подделать голоса близких и составить убедительное письмо для фишинга.