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В Свердловской области задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 29.06.2026
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12:33 29.06.2026
В Свердловской области задержали мужчину с ножом

В Свердловской области задержали мужчину, гулявшего с ножом по селу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Косулино в Свердловской области задержали мужчину, который гулял с ножом по улицам.
  • Задержанный — местный житель 1980 года рождения, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Мужчину, гулявшего с ножом по улицам села Косулино в Свердловской области, задержали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в екатеринбургских СМИ появилось видео, на котором полуголый мужчина гуляет по Косулино и размахивает ножом. Отмечалось, что рядом с улицей, где его заметили местные жители, находятся детский сад, школа, и это не первая его "вылазка".
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"Личность гражданина с неадекватным поведением сотрудники полиции территориального ОВД установили по горячим следам. Это местный житель 1980 года рождения. Его задержали и сейчас доставляют в дежурную часть местной полиции. Мужчина в сильной стадии алкогольного опьянения, чем объясняется его поведение", – рассказал Горелых.
По его словам, у задержанного криминальное прошлое, он привлекался к ответственности за грабеж, разбой, кражу и убийство, последний раз наказание отбывал в исправительной колонии поселка Восточный, откуда освободился весной 2022 года.
"Как только гражданин протрезвеет, в отношении него будет заведено административное делопроизводство, также планируется доставить его к медикам на предмет обследования состояния здоровья и выяснения, не представляет ли он угрозы для общества", – добавил представитель полицейского главка.
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ПроисшествияСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
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