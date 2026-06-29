В Свердловской области задержали мужчину с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Косулино в Свердловской области задержали мужчину, который гулял с ножом по улицам.

Задержанный — местный житель 1980 года рождения, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Мужчину, гулявшего с ножом по улицам села Косулино в Свердловской области, задержали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в екатеринбургских СМИ появилось видео, на котором полуголый мужчина гуляет по Косулино и размахивает ножом. Отмечалось, что рядом с улицей, где его заметили местные жители, находятся детский сад, школа, и это не первая его "вылазка".

"Личность гражданина с неадекватным поведением сотрудники полиции территориального ОВД установили по горячим следам. Это местный житель 1980 года рождения. Его задержали и сейчас доставляют в дежурную часть местной полиции. Мужчина в сильной стадии алкогольного опьянения, чем объясняется его поведение", – рассказал Горелых

По его словам, у задержанного криминальное прошлое, он привлекался к ответственности за грабеж, разбой, кражу и убийство, последний раз наказание отбывал в исправительной колонии поселка Восточный, откуда освободился весной 2022 года.