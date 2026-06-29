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В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на резиновой лодке - РИА Новости, 29.06.2026
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08:49 29.06.2026
В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на резиновой лодке

В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава по реке, жену спасли туристы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Абакана погиб во время сплава по рекам Кизир и Туба на юге Красноярского края.
  • Его жена смогла зацепиться за дерево и была спасена проплывающими мимо туристами.
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Житель Абакана погиб во время сплава по реке на юге Красноярского края, его жена смогла зацепиться за дерево и была спасена проплывающими мимо туристами, сообщает ГСУ СК региона.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье во время сплава супружеской пары из Абакана по рекам Кизир и Туба на резиновой лодке.
"Во время сплава поднялся сильный ветер, из-за чего лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Супруге погибшего удалось удержаться за дерево, и она была спасена проплывающими мимо туристами. Мужчине не удалось выбраться из воды, он погиб", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
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