Атакованный беспилотником ВСУ ростовский музей отремонтируют до ноября

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки украинского БПЛА на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек, из них десять были госпитализированы.
- Ремонт здания и внутренних помещений музея планируется завершить до 1 ноября.
- Создана специальная комиссия при участии региональных министерств культуры и строительства для оценки масштабов восстановительных работ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ремонт здания и внутренних помещений музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, поврежденного в результате атаки украинского БПЛА в минувшую субботу, планируется завершить до 1 ноября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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"По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем всё возможное, чтобы музей возобновил работу раньше. Безусловно, меры безопасности будут усилены, в том числе при проведении мероприятий", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки". Губернатор подчеркнул, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки".
По его словам, создана специальная комиссия при участии региональных министерства культуры и минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация.
"Этот комплекс - поистине народное достояние. Работа по устранению последствий объединила людей: коммерческие предприятия безвозмездно выделили спецтехнику, организовали вывоз мусора. Подключились не только рабочие и сотрудники музея, но и волонтеры. Они сегодня весь день устраняли последствия", - рассказал Слюсарь.