Атакованный беспилотником ВСУ ростовский музей отремонтируют до ноября

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"По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем всё возможное, чтобы музей возобновил работу раньше. Безусловно, меры безопасности будут усилены, в том числе при проведении мероприятий", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки". Губернатор подчеркнул, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки".