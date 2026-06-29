Форлан объяснил ошибку Муслеры в матче с Испанией на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ У вратаря Фернандо Муслеры сильно поднялась температура (до 40 или 41 градуса) накануне заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании, рассказал Диего Форлан.

Встреча группы H между сборными Уругвая и Испании прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Испании.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третий бомбардир в истории сборной Уругвая Диего Форлан рассказал, что у вратаря Фернандо Муслеры сильно поднялась температура накануне заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании.

Встреча группы H прошла в пятницу в мексиканской Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Испании . В эпизоде с голом Алекса Баэны мяч отскочил от руки Муслеры и попал в ворота, голкипера заменили в перерыве. Как сообщает Opta, он стал первым вратарем с 1966 года, который допустил три приведшие к голам ошибки в одном розыгрыше чемпионата мира.

В интервью ESPN Форлан рассказал, что перед матчем у Муслеры поднялась температура до 40 или 41 градуса.

Муслере 40 лет, он участвовал в своем пятом чемпионате мира, в активе вратаря 137 матчей в составе сборной Уругвая. Вместе с национальной командой Муслера становился победителем Кубка Америки. Спортсмен выступает за аргентинский клуб "Эстудиантес", ранее голкипер провел 14 сезонов в "Галатасарае" , в составе которого выиграл восемь чемпионатов Турции, пять Кубков и шесть Суперкубков страны.