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Форлан объяснил ошибку Муслеры в матче с Испанией на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
17:16 29.06.2026
Форлан объяснил ошибку Муслеры в матче с Испанией на ЧМ-2026

Форлан: у Муслеры поднялась температура перед матчем с испанцами

© REUTERS / Eloisa SanchezФернандо Муслера
Фернандо Муслера - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
Фернандо Муслера
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У вратаря Фернандо Муслеры сильно поднялась температура (до 40 или 41 градуса) накануне заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании, рассказал Диего Форлан.
  • Встреча группы H между сборными Уругвая и Испании прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Испании.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третий бомбардир в истории сборной Уругвая Диего Форлан рассказал, что у вратаря Фернандо Муслеры сильно поднялась температура накануне заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании.
Встреча группы H прошла в пятницу в мексиканской Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Испании. В эпизоде с голом Алекса Баэны мяч отскочил от руки Муслеры и попал в ворота, голкипера заменили в перерыве. Как сообщает Opta, он стал первым вратарем с 1966 года, который допустил три приведшие к голам ошибки в одном розыгрыше чемпионата мира.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Уругвай
0 : 1
Испания
42‎’‎ • Алехандро Баэна
(Маркос Льоренте)
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В интервью ESPN Форлан рассказал, что перед матчем у Муслеры поднялась температура до 40 или 41 градуса.
Муслере 40 лет, он участвовал в своем пятом чемпионате мира, в активе вратаря 137 матчей в составе сборной Уругвая. Вместе с национальной командой Муслера становился победителем Кубка Америки. Спортсмен выступает за аргентинский клуб "Эстудиантес", ранее голкипер провел 14 сезонов в "Галатасарае" , в составе которого выиграл восемь чемпионатов Турции, пять Кубков и шесть Суперкубков страны.
По итогам группового этапа сборная Уругвая с 2 очками заняла третье место в турнирной таблице и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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