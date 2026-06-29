Мубарик покинул махачкалинское "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марокканский полузащитник Мехди Мубарик завершил выступления за махачкалинское «Динамо».
- Мубарик перешел в «Динамо» из «Аль-Айна» в августе 2025 года на правах аренды с правом выкупа и в минувшем сезоне провел 27 матчей, забив два гола.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Марокканский полузащитник Мехди Мубарик завершил выступления за махачкалинское "Динамо", сообщает Telegram-канал футбольного клуба.
В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей и забил два гола. Ранее Мубарик выступал на правах аренды за марокканский "Видад", в составе которого принял участие в клубном чемпионате мира в США.
По итогам минувшего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.
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