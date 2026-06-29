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Мубарик покинул махачкалинское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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21:44 29.06.2026 (обновлено: 23:55 29.06.2026)
Мубарик покинул махачкалинское "Динамо"

Мехди Мубарик ушел из махачкалинского "Динамо"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марокканский полузащитник Мехди Мубарик завершил выступления за махачкалинское «Динамо».
  • Мубарик перешел в «Динамо» из «Аль-Айна» в августе 2025 года на правах аренды с правом выкупа и в минувшем сезоне провел 27 матчей, забив два гола.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Марокканский полузащитник Мехди Мубарик завершил выступления за махачкалинское "Динамо", сообщает Telegram-канал футбольного клуба.
В августе 2025 года Мубарик перешел из "Аль-Айна" из ОАЭ в махачкалинское "Динамо" на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривало право на выкуп марокканца.
В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей и забил два гола. Ранее Мубарик выступал на правах аренды за марокканский "Видад", в составе которого принял участие в клубном чемпионате мира в США.
По итогам минувшего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.
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