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Собянин рассказал, когда завершится реконструкция Воробьевского путепровода - РИА Новости, 29.06.2026
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Собянин рассказал, когда завершится реконструкция Воробьевского путепровода

Собянин: реконструкцию Воробьевского путепровода завершат до конца года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комплексная реконструкция Воробьевского путепровода в столице завершится до конца 2026 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"До конца года завершим комплексную реконструкцию Воробьевского путепровода. Он поможет улучшить транспортную доступность спортивного комплекса на Воробьевых горах, ОК "Лужники", МГУ имени Ломоносова, Московского дворца пионеров и многих других важных городских объектов", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сейчас путепровод готов на 70%. Так, пока одна половина закрыта на реконструкцию, другая остается открытой для движения пешеходов и автотранспорта.
"Реконструкция Воробьевского путепровода - часть большой программы повышения надежности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры... В планах на этот год - проведение реконструкции еще ряда крупных дорожных сооружений", - заключил мэр.
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