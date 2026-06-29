Собянин рассказал, когда завершится реконструкция Воробьевского путепровода

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Комплексная реконструкция Воробьевского путепровода в столице завершится до конца 2026 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"До конца года завершим комплексную реконструкцию Воробьевского путепровода. Он поможет улучшить транспортную доступность спортивного комплекса на Воробьевых горах, ОК "Лужники", МГУ имени Ломоносова, Московского дворца пионеров и многих других важных городских объектов", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".

Уточняется, что сейчас путепровод готов на 70%. Так, пока одна половина закрыта на реконструкцию, другая остается открытой для движения пешеходов и автотранспорта.