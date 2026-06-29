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В московских домах в рамках капремонта заменили системы отопления - РИА Новости, 29.06.2026
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В московских домах в рамках капремонта заменили системы отопления

В почти 100 домах Москвы заменили системы отопления в ходе капремонта

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Fotolia / vlad_imir
Радиатор отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили системы отопления в почти 100 домах в Москве в ходе капремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории зданий. Уже выполнены работы в почти 100 многоквартирных домах", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей.
"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется их безаварийная работа в зимний период", - добавил он.
По словам Бирюкова, после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
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