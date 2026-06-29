В московских домах в рамках капремонта заменили системы отопления

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили системы отопления в почти 100 домах в Москве в ходе капремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории зданий. Уже выполнены работы в почти 100 многоквартирных домах", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей.

"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется их безаварийная работа в зимний период", - добавил он.

По словам Бирюкова, после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.