Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

В ОП предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков

Краткий пересказ от РИА ИИ В период летних отпусков мошенники рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан.

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах.

Также растет число фейковых объявлений о сдаче жилья, поэтому Машаров рекомендовал бронировать жилье только на проверенных платформах и не переводить деньги незнакомцам.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники в период летних отпусков рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов, а также создают фейковые объявления аренды жилья, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Мошенники зачастую обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний, РЖД . Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт", - рассказал Машаров

Член ОП РФ отметил, что в смс-сообщениях мошенников обычно содержатся фразы: "доступен спецтариф", "срочно подтвердите бронь", "внесите сбор за сохранение билета". Машаров призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах.

Эксперт также рассказал, что летом растет число фейковых объявлений о сдаче квартир, домов. Такие сообщения, по его словам, сопровождаются красивыми фото, а цены указаны ниже рынка.

"Упор мошенники делают на следующее: боясь остаться без жилья в высокий спрос в летний сезон, человек способен без раздумий расстаться с деньгами, особенно когда отправляется в отпуск с детьми, пожилыми членами семьи и уже купил билеты. Важно! Бронируйте жилье только на проверенных платформах. Не переводите деньги на карты незнакомцам", - добавил он.

Машаров порекомендовал проверять отзывы, дату создания объявления и профиль владельца, а также запрашивать договор или официальное подтверждение брони.