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В ОП предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков - РИА Новости, 29.06.2026
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04:38 29.06.2026 (обновлено: 08:32 29.06.2026)
В ОП предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков

Машаров: мошенники в период отпусков создают фейковые объявления об аренде жилья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период летних отпусков мошенники рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан.
  • Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах.
  • Также растет число фейковых объявлений о сдаче жилья, поэтому Машаров рекомендовал бронировать жилье только на проверенных платформах и не переводить деньги незнакомцам.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники в период летних отпусков рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов, а также создают фейковые объявления аренды жилья, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Мошенники зачастую обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний, РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт", - рассказал Машаров.
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Член ОП РФ отметил, что в смс-сообщениях мошенников обычно содержатся фразы: "доступен спецтариф", "срочно подтвердите бронь", "внесите сбор за сохранение билета". Машаров призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах.
Эксперт также рассказал, что летом растет число фейковых объявлений о сдаче квартир, домов. Такие сообщения, по его словам, сопровождаются красивыми фото, а цены указаны ниже рынка.
"Упор мошенники делают на следующее: боясь остаться без жилья в высокий спрос в летний сезон, человек способен без раздумий расстаться с деньгами, особенно когда отправляется в отпуск с детьми, пожилыми членами семьи и уже купил билеты. Важно! Бронируйте жилье только на проверенных платформах. Не переводите деньги на карты незнакомцам", - добавил он.
Машаров порекомендовал проверять отзывы, дату создания объявления и профиль владельца, а также запрашивать договор или официальное подтверждение брони.
Помимо этого, если вы заподозрили мошеннические действия в отношении себя, эксперт рекомендует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.
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