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Мосашвили назначили новым торгпредом России на Кубе - РИА Новости, 29.06.2026
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20:22 29.06.2026
Мосашвили назначили новым торгпредом России на Кубе

Мишустин назначил Мосашвили новым торгпредом России на Кубе

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вахтанга Мосашвили назначили новым торговым представителем России в Республике Куба.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вахтанг Мосашвили назначен новым торговым представителем РФ в Республике Куба, следует из распоряжения правительства РФ.
"Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба", - говорится в тексте документа, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Другим распоряжением от этой должности был освобожден Сергей Балдин.
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