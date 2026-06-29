Мосашвили назначили новым торгпредом России на Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вахтанга Мосашвили назначили новым торговым представителем России в Республике Куба.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вахтанг Мосашвили назначен новым торговым представителем РФ в Республике Куба, следует из распоряжения правительства РФ.
"Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба", - говорится в тексте документа, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Другим распоряжением от этой должности был освобожден Сергей Балдин.