Мишустин поздравил Матвиенко с наступающим Днем парламентаризма

Он подчеркнул, что профессионализм и подлинный государственный подход Матвиенко постоянно отмечает и президент РФ Владимир Путин.

"Поздравляю вас с наступающим праздником и, конечно, всех уважаемых коллег", - добавил Мишустин.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в ней участвовали министр финансов Антон Силуанов, первые заместители председателя Совфеда Владимир Якушев и Андрей Яцкин, заместители председателя Совфеда Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко.