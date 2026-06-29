Мишустин поздравил Матвиенко с наступающим Днем парламентаризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин поздравил Валентину Матвиенко с наступающим Международным днем парламентаризма.
- Он отметил, что Матвиенко выступила с идеей празднования Международного дня парламентаризма, которая была одобрена и другими странами-участницами Генеральной ассамблеи ООН.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко с наступающим Международным днем парламентаризма, который отмечается 30 июня.
Глава российского правительства в понедельник встретился с Матвиенко и представителями Совета палаты.
Мишустин встретился с руководством Совфеда
Вчера, 17:44
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"По уже сложившейся хорошей традиции мы встречаемся в преддверии международного дня парламентаризма, он завтра будет отмечаться. И именно вы, Валентина Ивановна, выступили с идеей такого празднования, она была одобрена и другими странами-участницами Генеральной ассамблеи ООН", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что профессионализм и подлинный государственный подход Матвиенко постоянно отмечает и президент РФ Владимир Путин.
"Поздравляю вас с наступающим праздником и, конечно, всех уважаемых коллег", - добавил Мишустин.
Во встрече также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в ней участвовали министр финансов Антон Силуанов, первые заместители председателя Совфеда Владимир Якушев и Андрей Яцкин, заместители председателя Совфеда Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко.