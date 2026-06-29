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Мишустин назвал приоритетные вопросы для правительства - РИА Новости, 29.06.2026
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18:10 29.06.2026 (обновлено: 18:14 29.06.2026)
Мишустин назвал приоритетные вопросы для правительства

Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства.
  • Премьер-министр России провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства.
Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
«
"Демография - абсолютно точно важнейшее направление работы правительства. Это одна из важнейших национальных целей развития. В том числе совместно с Советом Федерации сегодня много что было сделано. И, конечно, посмотрим, что еще можно здесь сделать", - сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития РФ - демографии, сохранения традиционных ценностей и повышение уровня жизни - будут решены.
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