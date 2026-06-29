Мишустин назвал приоритетные вопросы для правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства.
- Премьер-министр России провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства.
Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
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"Демография - абсолютно точно важнейшее направление работы правительства. Это одна из важнейших национальных целей развития. В том числе совместно с Советом Федерации сегодня много что было сделано. И, конечно, посмотрим, что еще можно здесь сделать", - сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития РФ - демографии, сохранения традиционных ценностей и повышение уровня жизни - будут решены.