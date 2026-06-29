Мишустин встретился с руководством Совфеда

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.

Глава российского правительства ежегодно встречается с руководством Совфеда по итогам весенней сессии. В 2025 году на встрече обсуждались социально-экономические вопросы. Тогда Мишустин отметил, что кабмин рассчитывает на дальнейшее эффективное сотрудничество с сенаторами.