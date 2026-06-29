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Мишустин встретился с руководством Совфеда - РИА Новости, 29.06.2026
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17:44 29.06.2026
Мишустин встретился с руководством Совфеда

Мишустин провел встречу с Матвиенко и представителями Совета Федерации

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин встретился с Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
  • Во встрече приняли участие первые вице-премьеры, вице-премьеры и заместители председателя Совета Федерации, а также министр финансов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
Во встрече приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в ней участвовали министр финансов Антон Силуанов, первые заместители председателя Совфеда Владимир Якушев и Андрей Яцкин, заместители председателя Совфеда Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко.
Глава российского правительства ежегодно встречается с руководством Совфеда по итогам весенней сессии. В 2025 году на встрече обсуждались социально-экономические вопросы. Тогда Мишустин отметил, что кабмин рассчитывает на дальнейшее эффективное сотрудничество с сенаторами.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинВалентина МатвиенкоДенис МантуровСовет Федерации РФ
 
 
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