Евгений Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот"

"Впервые за 35 лет премии лауреат не пришел на церемонию. Китайская принцесса - гордая, статуэтка не отдается пустым стульям, но в нашем случае совсем другая история произошла. Евгений Витальевич не смог прийти на эту церемонию, потому что он сейчас находится рядом с мамой. Мы пожелаем его маме всего самого лучшего, скорейшего выздоровления", - сказал основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.