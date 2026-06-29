Евгений Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Евгений Миронов стал лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая мужская роль" за роль в спектакле "Обыкновенная смерть".
- Евгений Миронов не смог посетить церемонию вручения премии, так как находится рядом с мамой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая мужская роль" стал народный артист РФ Евгений Миронов за роль в спектакле "Обыкновенная смерть", передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
Сам Миронов не смог посетить торжественную церемонию вручения премии.
"Впервые за 35 лет премии лауреат не пришел на церемонию. Китайская принцесса - гордая, статуэтка не отдается пустым стульям, но в нашем случае совсем другая история произошла. Евгений Витальевич не смог прийти на эту церемонию, потому что он сейчас находится рядом с мамой. Мы пожелаем его маме всего самого лучшего, скорейшего выздоровления", - сказал основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.