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Евгений Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот" - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:26 29.06.2026
Евгений Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот"

Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот" в номинации за лучшую мужскую роль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтатуэтки премии "Хрустальная Турандот"
Статуэтки премии Хрустальная Турандот - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Статуэтки премии "Хрустальная Турандот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Евгений Миронов стал лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая мужская роль" за роль в спектакле "Обыкновенная смерть".
  • Евгений Миронов не смог посетить церемонию вручения премии, так как находится рядом с мамой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая мужская роль" стал народный артист РФ Евгений Миронов за роль в спектакле "Обыкновенная смерть", передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
Сам Миронов не смог посетить торжественную церемонию вручения премии.
"Впервые за 35 лет премии лауреат не пришел на церемонию. Китайская принцесса - гордая, статуэтка не отдается пустым стульям, но в нашем случае совсем другая история произошла. Евгений Витальевич не смог прийти на эту церемонию, потому что он сейчас находится рядом с мамой. Мы пожелаем его маме всего самого лучшего, скорейшего выздоровления", - сказал основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.
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КультураЕвгений Миронов
 
 
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