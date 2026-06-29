МИД Белоруссии заявил о внимательной слежке на границе с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минск следит за ситуацией на границе с Украиной.
- Активных военных приготовлений со стороны Киева не видно.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минск следит за ситуацией на границе с Украиной, активных военных приготовлений со стороны Киева не видно, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
"Мы мониторим ситуацию на нашей границе с Украиной, активных военных приготовлений, которые могли бы указать на... возможное нападение на нашу страну, нет", - отметил Секрета в интервью телеканалу RT.