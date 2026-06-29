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МИД Белоруссии заявил о внимательной слежке на границе с Украиной - РИА Новости, 29.06.2026
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13:24 29.06.2026
МИД Белоруссии заявил о внимательной слежке на границе с Украиной

МИД Белоруссии: Минск не видит активных военных приготовлений Киева на границе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск следит за ситуацией на границе с Украиной.
  • Активных военных приготовлений со стороны Киева не видно.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минск следит за ситуацией на границе с Украиной, активных военных приготовлений со стороны Киева не видно, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
"Мы мониторим ситуацию на нашей границе с Украиной, активных военных приготовлений, которые могли бы указать на... возможное нападение на нашу страну, нет", - отметил Секрета в интервью телеканалу RT.
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