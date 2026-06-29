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Чемпионка ОИ Мельникова пропустит чемпионат России по состоянию здоровья - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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13:52 29.06.2026 (обновлено: 14:33 29.06.2026)
Чемпионка ОИ Мельникова пропустит чемпионат России по состоянию здоровья

Олимпийская чемпионка Мельникова пропустит ЧР по спортивной гимнастике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнгелина Мельникова
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангелина Мельникова пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике.
  • Причина пропуска чемпионата — состояние здоровья спортсменки, травма ноги.
  • Мельникова планирует сосредоточиться на восстановлении и подготовке к чемпионату Европы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в Telegram-канале, что пропустит чемпионат России по состоянию здоровья.
Турнир пройдет в Калуге с 30 июня по 5 июля.
"Чемпионат России 2026 пройдет без меня. К сожалению, я вынуждена пропустить этот важный старт по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала еще в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле", - написала Мельникова.
"Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то я уверена в своем организме и могу показывать максимум. Сейчас все свои силы я и направлю на восстановление, а потом с новыми силами готовиться к Хорватии. Желаю всей команде удачи в Калуге! Берегите здоровье и пусть все получится!" - добавила спортсменка.
Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командном многоборье, трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
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СпортРоссияКалугаХорватияАнгелина МельниковаСпортивная гимнастика
 
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