Чемпионка ОИ Мельникова пропустит чемпионат России по состоянию здоровья

"Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то я уверена в своем организме и могу показывать максимум. Сейчас все свои силы я и направлю на восстановление, а потом с новыми силами готовиться к Хорватии. Желаю всей команде удачи в Калуге! Берегите здоровье и пусть все получится!" - добавила спортсменка.