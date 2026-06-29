Медвежонка, которого могли кормить снюсом в Назрани, все еще не нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В соцсетях 15 июня появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят медвежонка, предположительно, снюсом.
- Медвежонок до сих пор не найден, поиски продолжаются, при этом по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием.
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Медвежонка из Назрани, видео с кормлением которого, предположительно, снюсом было опубликовано в соцсетях, спустя две недели так и не нашли, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В соцсетях 15 июня появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят, как утверждалось, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. МВД и прокуратура Ингушетии начали проверки – в частности, на предмет жестокого обращения с животным. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием.
"Пока информации о местонахождении медвежонка нет, мероприятия продолжаются", - сказал собеседник агентства.