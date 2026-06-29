Медвежонка, которого могли кормить снюсом в Назрани, все еще не нашли

НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Медвежонка из Назрани, видео с кормлением которого, предположительно, снюсом было опубликовано в соцсетях, спустя две недели так и не нашли, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.