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Медвежонка, которого могли кормить снюсом в Назрани, все еще не нашли - РИА Новости, 29.06.2026
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13:45 29.06.2026
Медвежонка, которого могли кормить снюсом в Назрани, все еще не нашли

Медвежонка, которого могли кормить снюсом в Назрани, не нашли спустя 2 недели

© СоцсетиКадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия
Кадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети
Кадр видео, на котором медвежонка кормят снюсом в Назрани, Ингушетия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В соцсетях 15 июня появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят медвежонка, предположительно, снюсом.
  • Медвежонок до сих пор не найден, поиски продолжаются, при этом по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием.
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Медвежонка из Назрани, видео с кормлением которого, предположительно, снюсом было опубликовано в соцсетях, спустя две недели так и не нашли, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В соцсетях 15 июня появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят, как утверждалось, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. МВД и прокуратура Ингушетии начали проверки – в частности, на предмет жестокого обращения с животным. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием.
"Пока информации о местонахождении медвежонка нет, мероприятия продолжаются", - сказал собеседник агентства.
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