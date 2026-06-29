Медведев вышел во второй раунд Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев обыграл Марина Чилича в первом круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
- Во втором раунде Медведев сыграет с Даниэлем Меридой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Медведева (8-й номер посева) над Чиличем со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты.
Во втором раунде Медведев сыграет с испанцем Даниэлем Меридой.
Wimbledon ATP
29 июня 2026 • начало в 18:05
Завершен