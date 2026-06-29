Матвиенко назвала рост межрегионального неравенства угрозой нацбезопасности

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"Анализ показывает, что за последние годы в стране все-таки продолжает фиксироваться рост межрегионального неравенства: упраздняются населенные пункты, сокращается сельское население, обезлюживание регионов, – это просто недопустимо, это прямая угроза и нашей в том числе национальной безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи.