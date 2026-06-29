Матвиенко назвала рост межрегионального неравенства угрозой нацбезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что рост межрегионального неравенства является прямой угрозой национальной безопасности.
- Она отметила продолжение роста межрегионального неравенства в России, включая упразднение населенных пунктов и сокращение сельского населения.
- Председатель Совета Федерации предложила актуализировать действующие стратегические документы для решения проблемы межрегионального неравенства.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рост межрегионального неравенства недопустим и является прямой угрозой нацбезопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
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"Анализ показывает, что за последние годы в стране все-таки продолжает фиксироваться рост межрегионального неравенства: упраздняются населенные пункты, сокращается сельское население, обезлюживание регионов, – это просто недопустимо, это прямая угроза и нашей в том числе национальной безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи.
По ее словам, уже пришло время переходить к конкретным шагам для недопущения дальнейшего развития этой тенденции.
"Может быть, это на ваше (Мишустина - ред.) решение, необходимо актуализировать действующие стратегические документы. Давайте это обсудим", - отметила Матвиенко.