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Матвиенко назвала рост межрегионального неравенства угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 29.06.2026
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21:20 29.06.2026
Матвиенко назвала рост межрегионального неравенства угрозой нацбезопасности

Матвиенко: рост межрегионального неравенства является угрозой нацбезопасности

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что рост межрегионального неравенства является прямой угрозой национальной безопасности.
  • Она отметила продолжение роста межрегионального неравенства в России, включая упразднение населенных пунктов и сокращение сельского населения.
  • Председатель Совета Федерации предложила актуализировать действующие стратегические документы для решения проблемы межрегионального неравенства.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рост межрегионального неравенства недопустим и является прямой угрозой нацбезопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
«
"Анализ показывает, что за последние годы в стране все-таки продолжает фиксироваться рост межрегионального неравенства: упраздняются населенные пункты, сокращается сельское население, обезлюживание регионов, – это просто недопустимо, это прямая угроза и нашей в том числе национальной безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи.
По ее словам, уже пришло время переходить к конкретным шагам для недопущения дальнейшего развития этой тенденции.
"Может быть, это на ваше (Мишустина - ред.) решение, необходимо актуализировать действующие стратегические документы. Давайте это обсудим", - отметила Матвиенко.
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