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В Мариуполе в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 29.06.2026
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15:39 29.06.2026 (обновлено: 15:53 29.06.2026)
В Мариуполе в ДТП с автобусом погибли два человека

В Мариуполе легковушка столкнулась с автобусом, два человека погибли

© Фото : пресс-служба МВД по ДНРПоследствия ДТП с участием легковушки и автобуса в Мариуполе, ДНР
Последствия ДТП с участием легковушки и автобуса в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба МВД по ДНР
Последствия ДТП с участием легковушки и автобуса в Мариуполе, ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мариуполе произошло столкновение легковой машины с автобусом.
  • Два человека погибли, пострадал 13-летний подросток.
ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один подросток пострадал в результате столкновения легковой машины с автобусом в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР
"Водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение со стоящим у правого края проезжей части автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Также пострадал 13-летний подросток, находившийся в легковушки.
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