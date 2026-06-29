В Мариуполе в ДТП с автобусом погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мариуполе произошло столкновение легковой машины с автобусом.
- Два человека погибли, пострадал 13-летний подросток.
ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один подросток пострадал в результате столкновения легковой машины с автобусом в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР
"Водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение со стоящим у правого края проезжей части автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Также пострадал 13-летний подросток, находившийся в легковушки.
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