В Мариуполе в ДТП с автобусом погибли два человека

ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один подросток пострадал в результате столкновения легковой машины с автобусом в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР

"Водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение со стоящим у правого края проезжей части автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.