Мареска возглавил "Манчестер Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского "Манчестер Сити".
- Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Итальянец Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.
На посту Мареска сменил Хосепа Гвардиолу, который возглавлял команду с 2016 года и привел "Манчестер Сити" к шести чемпионским титулам и победе в Лиге чемпионов. Всего под руководством испанца команда завоевала 20 трофеев.
Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити" в сезоне-2022/23, после чего провел сезон в "Лестере" и вывел его в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Затем он провел полтора сезона в "Челси", выиграв с клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Также Мареска был главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".