Мареска возглавил "Манчестер Сити"

Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити" в сезоне-2022/23, после чего провел сезон в "Лестере" и вывел его в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Затем он провел полтора сезона в "Челси", выиграв с клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Также Мареска был главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".