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Мареска возглавил "Манчестер Сити" - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
16:04 29.06.2026 (обновлено: 20:55 29.06.2026)
Мареска возглавил "Манчестер Сити"

Итальянец Энцо Мареска стал главным тренером "Манчестер Сити"

© AP Photo / Denes ErdosИтальянец Энцо Мареска
Итальянец Энцо Мареска - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Итальянец Энцо Мареска . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского "Манчестер Сити".
  • Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Итальянец Энцо Мареска назначен на пост главного тренера английского "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до лета 2029 года.
На посту Мареска сменил Хосепа Гвардиолу, который возглавлял команду с 2016 года и привел "Манчестер Сити" к шести чемпионским титулам и победе в Лиге чемпионов. Всего под руководством испанца команда завоевала 20 трофеев.
Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити" в сезоне-2022/23, после чего провел сезон в "Лестере" и вывел его в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Затем он провел полтора сезона в "Челси", выиграв с клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Также Мареска был главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".
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ФутболЭнцо МарескаМанчестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
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