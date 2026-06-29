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Первый спектакль прошел в обновленном "Летнем театре" Люберец - РИА Новости, 29.06.2026
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13:21 29.06.2026
Первый спектакль прошел в обновленном "Летнем театре" Люберец

В "Летнем театре" Люберец прошел первый спектакль после ремонта

© Фото : Пресс-служба администрации ЛюберецПервый спектакль прошел в обновленном "Летнем театре" Люберец
Первый спектакль прошел в обновленном Летнем театре Люберец - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Люберец
Первый спектакль прошел в обновленном "Летнем театре" Люберец
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первую театральную постановку на сцене обновленного малаховского "Летнего театра" показали в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Арт-объект со сценой и амфитеатром с посадочными местами восстановлен по сохранившимся эскизам 1911 года с максимальным отражением первоначального вида театра.
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В обновленном парке также обустроена тропиночная сеть, установлены детская и спортивная площадки, площадки для выгула собак, специальная трасса для катания на велосипедах, опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион".
Вторую жизнь парк получил при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области "Формирование современной городской среды" национального проекта "Инфраструктура жизни".
"Для меня, для нескольких поколений малаховцев, особая гордость быть частью новой истории и восстановления культурного кода округа. Благодарю рабочую группу жителей за активное участие в реализации проекта и сопровождение на всех этапах", - отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Парк в Малаховке основан в XIX веке. В разные годы на сцене "Летнего театра" выступали Фаина Раневская, Федор Шаляпин и другие известные артисты.
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