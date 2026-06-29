Первый спектакль прошел в обновленном "Летнем театре" Люберец

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первую театральную постановку на сцене обновленного малаховского "Летнего театра" показали в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Арт-объект со сценой и амфитеатром с посадочными местами восстановлен по сохранившимся эскизам 1911 года с максимальным отражением первоначального вида театра.

В обновленном парке также обустроена тропиночная сеть, установлены детская и спортивная площадки, площадки для выгула собак, специальная трасса для катания на велосипедах, опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион".

Вторую жизнь парк получил при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области "Формирование современной городской среды" национального проекта "Инфраструктура жизни".

"Для меня, для нескольких поколений малаховцев, особая гордость быть частью новой истории и восстановления культурного кода округа. Благодарю рабочую группу жителей за активное участие в реализации проекта и сопровождение на всех этапах", - отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.