Ликсутов: интроскопы столичного производства установили на причалах Москвы

Главная особенность — встроенная нейросеть, обученная более чем на 8,5 миллиона реальных изображений. Система выделяет цветными маркерами подозрительные зоны и определяет, что именно вызывает тревогу. Например, она может заметить отдельно лежащие батарейки и провода в разных отсеках рюкзака, а также отличает запрещенный предмет от игрушки. В 2025 году компания выпустила 334 интроскопа с ИИ, из них 42 единицы — именно такой модели.