Ликсутов: интроскопы столичного производства установили на причалах Москвы

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На речных причалах возле Парка Горького и музея-заповедника "Коломенское" установили современные досмотровые сканеры с функцией искусственного интеллекта (ИИ), произведенные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В 2025 году пассажиропоток по Москве-реке достиг 4,5 миллиона человек — это абсолютный рекорд за последние 30 лет. В 2026-м ожидается рост еще почти на полмиллиона. Такая динамика требует высокого уровня безопасности. Новые интроскопы с ИИ круглосуточно мониторят потенциальные угрозы и подают сигнал только при реальной опасности. Это поможет избежать очередей на речных причалах в пик летней навигации. Всего за время работы в ОЭЗ столицы резидент выпустил инновационной продукции на 10,7 миллиарда рублей", — рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Компания "Диагностика-М" разработала компактные установки размером 520 на 320 миллиметров. Они подходят для стесненных входных групп городских причалов и обрабатывают любой багаж — от небольших сумочек до вместительных рюкзаков.
Главная особенность — встроенная нейросеть, обученная более чем на 8,5 миллиона реальных изображений. Система выделяет цветными маркерами подозрительные зоны и определяет, что именно вызывает тревогу. Например, она может заметить отдельно лежащие батарейки и провода в разных отсеках рюкзака, а также отличает запрещенный предмет от игрушки. В 2025 году компания выпустила 334 интроскопа с ИИ, из них 42 единицы — именно такой модели.
В текущем году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. За прошедшие годы проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в важный хаб отечественной промышленности и центр, привлекающий внимание компаний, которые определяют технологический суверенитет России. В настоящий момент ОЭЗ состоит из 10 площадок общей площадью 430 гектаров, на которых локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника. Здесь создано 33 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.