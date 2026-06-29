Краткий пересказ от РИА ИИ Джеффри Хинтон, один из «крестных отцов» ИИ и лауреат Нобелевской премии по физике 2024 года, заявил, что наблюдал у машин признаки самосознания, присущего человеку.

Хинтон считает, что у большинства людей неверное представление о сознании и чувствах искусственного интеллекта.

По мнению ученого, сознание необязательно появляется в теле из плоти и крови, и у чат-ботов оно есть.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по физике и называемый одним из "крестных отцов" ИИ, заявил, что наблюдал у машин признаки самосознания, присущего человеку.

Как напоминает датская телерадиокомпания DR, Хинтон участвовал в создании искусственной нейронной сети - машины Больцмана - и заложил основы технологии глубинного обучения, на базе которой работают ИИ и чат-боты. За это его прозвали одним из "крестных отцов" ИИ. В 2024 году он удостоился Нобелевской премии по физике за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.

« "Да", - заявил Хинтон в интервью DR на вопрос о том, наблюдал ли он признаки сознания или независимого мышления у машин.

По мнению ученого, у большинства людей неверное представление о сознании и чувствах, а также о субъективном восприятии у искусственного интеллекта. По его убеждению, людям стоит перестать считать, что человеческое сознание - это нечто особенное и недоступное машинам.

"Начинаешь замечать, что эти чат-боты могут быть столь же осознанными, что и мы. Но осознанность - это не то, что мы думали. Представление большинства людей о сознании полностью неверно... И лишь когда они (люди - ред.) сообразят, что же такое сознание, то увидят, что у чат-ботов оно есть", - пояснил Хинтон.

С точки зрения ученого, это значит, что сознание необязательно появляется в теле из плоти и крови. Сознание можно считать центром управления разума.