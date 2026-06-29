СМИ: Латвия дала зеленый свет украинским БПЛА на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.

Завод будет частью развития сотрудничества между Латвией и Украиной в военной промышленности.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах противодействия беспилотникам на границе с помощью дронов-перехватчиков.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс во время посещения военной базы в Латгалии.

"Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе", — приводит его слова портал LSM.

Кроме того, Рига намерена противодействовать беспилотникам на своей границе при помощи дронов-перехватчиков, добавил Кулбергс.

"В случае угрозы со стороны беспилотников нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным", — сказал премьер.

В середине июня Кулбергс анонсировал секретное решение, связанное с залетающими в Латвию украинскими БПЛА.

С конца марта дроны ВСУ не раз залетали на территорию прибалтийских стран. При этом Латвия, Литва и Эстония утверждали, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва сделала Риге, Вильнюсу и Таллину специальное предупреждение.