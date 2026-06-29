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СМИ: Латвия дала зеленый свет украинским БПЛА на границе с Россией - РИА Новости, 29.06.2026
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05:22 29.06.2026 (обновлено: 10:24 29.06.2026)
СМИ: Латвия дала зеленый свет украинским БПЛА на границе с Россией

LSM: Латвия вместе с Украиной начнут строить БПЛА на границе с Россией

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.
  • Завод будет частью развития сотрудничества между Латвией и Украиной в военной промышленности.
  • Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах противодействия беспилотникам на границе с помощью дронов-перехватчиков.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс во время посещения военной базы в Латгалии.
"Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе", — приводит его слова портал LSM.
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Кроме того, Рига намерена противодействовать беспилотникам на своей границе при помощи дронов-перехватчиков, добавил Кулбергс.
"В случае угрозы со стороны беспилотников нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным", — сказал премьер.
В середине июня Кулбергс анонсировал секретное решение, связанное с залетающими в Латвию украинскими БПЛА.
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С конца марта дроны ВСУ не раз залетали на территорию прибалтийских стран. При этом Латвия, Литва и Эстония утверждали, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва сделала Риге, Вильнюсу и Таллину специальное предупреждение.
В середине мая Служба внешней разведки заявила, что командование ВСУ готовит новую серию террористических ударов по тыловым регионам России, причем планирует запускать дроны с территории стран Балтии, чтобы сократить время подлета.
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