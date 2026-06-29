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Аппарат Лантратовой будет защищать избирательные права граждан на выборах - РИА Новости, 29.06.2026
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14:23 29.06.2026
Аппарат Лантратовой будет защищать избирательные права граждан на выборах

Аппарат Лантратовой будет защищать избирательные права граждан на выборах в ГД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой
Президент России Владимир Путин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат федерального омбудсмена будет участвовать в защите избирательных прав граждан на выборах в Госдуму.
  • Меморандум о сотрудничестве подписан омбудсменом Яной Лантратовой и председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Аппарат федерального омбудсмена будет принимать участие в защите избирательных прав граждан на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с Лантратовой. Омбудсмен рассказала главе государства, что встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой.
«
"Мы вместе договорились, подписали меморандум о сотрудничестве - будем принимать участие в защите избирательных прав граждан, особенно что касается людей маломобильных, голосования на дому и в труднодоступных территориях", - сказала Лантратова в ходе встречи.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.
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