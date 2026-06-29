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Лантратова активно взялась за работу на посту омбудсмена, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2026
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14:06 29.06.2026 (обновлено: 14:09 29.06.2026)
Лантратова активно взялась за работу на посту омбудсмена, заявил Путин

Путин отметил, что Лантратова активно взялась за работу на посту омбудсмена РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что Яна Лантратова активно взялась за работу на посту омбудсмена России.
  • На встрече в Кремле обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и возвращением российских семей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова активно взялась за работу на посту омбудсмена России, отметил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник Путин принял в Кремле Лантратову. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя встречу, сообщил, что у Лантратовой уже есть о чем доложить главе государства, в том числе об организации обмена пленными, возвращении российских семей.
«
"Яна Валерьевна, вы совсем недавно приступили к обязанностям уполномоченного по правам человека в России. Вы, я смотрю, так, активно довольно взялись за работу", - сказал Путин.
Госдума в мае назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. До этого она возглавляла думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
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