Лантратова сообщила Путину, что в ООН ответили на ее письмо по Старобельску

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение по Старобельску.

"Написала письма (по ситуации в Старобельске - ред.) верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на мое письмо", - сказала Лантратова в ходе встречи с главой государства.