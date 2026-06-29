Рейтинг@Mail.ru
Лантратова сообщила Путину, что в ООН ответили на ее письмо по Старобельску - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 29.06.2026
Лантратова сообщила Путину, что в ООН ответили на ее письмо по Старобельску

Лантратова сообщила Путину, что Тюрк ответил на ее обращение по Старобельску

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время встречи
Президент Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова доложила президенту Владимиру Путину о получении ответа от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на свое обращение по ситуации в Старобельске.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение по Старобельску.
В понедельник Путин принял в Кремле Лантратову. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России.
"Написала письма (по ситуации в Старобельске - ред.) верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на мое письмо", - сказала Лантратова в ходе встречи с главой государства.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на Старобельск
22 июня, 18:32
 
РоссияСтаробельскЯна ЛантратоваВладимир ПутинООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала