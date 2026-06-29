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Лантратова на посту омбудсмена получила более 14,7 тысячи обращений - РИА Новости, 29.06.2026
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14:01 29.06.2026 (обновлено: 14:07 29.06.2026)
Лантратова на посту омбудсмена получила более 14,7 тысячи обращений

Лантратова сообщила Путину, что на посту омбудсмена получила 14,7 тыс обращений

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова сообщила, что за время работы на посту омбудсмена она получила более 14,7 тысячи обращений.
  • 52% обращений касались темы специальной военной операции.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за время работы на посту омбудсмена она получила более 14,7 тысячи обращений, 52% из них - по теме СВО.
"С 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилось, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14752 обращения. И 52% - это тема специальной военной операции", - сказала Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в понедельник принял Лантратову в Кремле, это первая встреча президента с новым омбудсменом России.
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