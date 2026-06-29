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Лантратова рассказала Путину о возвращении жителей Курской области - РИА Новости, 29.06.2026
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14:00 29.06.2026 (обновлено: 14:05 29.06.2026)
Лантратова рассказала Путину о возвращении жителей Курской области

Лантратова: удалось договориться с Киевом и вернуть всех жителей Курской области

© Фото : Яна Лантратова/MAXЖители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Яна Лантратова/MAX
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину о возвращении жителей Курской области.
  • Все незаконно удерживаемые на территории Украины жители Курской области вернулись домой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области.
"Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома", - сказала Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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УкраинаРоссияКурская областьЯна ЛантратоваВладимир Путин
 
 
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