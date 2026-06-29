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Лантратова рассказала о работе по возвращению военнопленных - РИА Новости, 29.06.2026
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13:58 29.06.2026 (обновлено: 14:49 29.06.2026)
Лантратова рассказала о работе по возвращению военнопленных

Лантратова доложила о возвращении 550 военнопленных за прошедший месяц

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова доложила Путину о результатах работы на посту омбудсмена.
  • За месяц удалось вернуть из плена 550 военнослужащих.
  • Также она добилась освобождения всех жителей Курской области, которых удерживали на Украине.
  • Совместно с Минобороны организован приезд 50 журналистов из разных стран на место теракта в общежитии колледжа в ЛНР.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова доложила Владимиру Путину о результатах работы по возвращению военнопленных с момента назначения на этот пост.
"Мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают", — сказала она.
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Помимо этого, ей удалось наладить коммуникацию с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и уговорить противоборствующую сторону вернуть домой всех жителей Курской области, которых незаконно удерживали.
А совместно с Минобороны был организован приезд в ЛНР 50 журналистов из разных стран мира на место теракта в общежитии колледжа в Старобельске.
"Мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа — а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад, — и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей", — рассказала Лантратова.
Госдума назначила ее на должность омбудсмена в середине мая. Это первая встреча Яны Лантратовой с президентом. На этом посту она сменила Татьяну Москалькову, которая занимала его десять лет.
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