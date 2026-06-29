Лантратова рассказала о работе по возвращению военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ Лантратова доложила Путину о результатах работы на посту омбудсмена.

За месяц удалось вернуть из плена 550 военнослужащих.

Также она добилась освобождения всех жителей Курской области, которых удерживали на Украине.

Совместно с Минобороны организован приезд 50 журналистов из разных стран на место теракта в общежитии колледжа в ЛНР.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова доложила Владимиру Путину о результатах работы по возвращению военнопленных с момента назначения на этот пост.

"Мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН , с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают", — сказала она.

Помимо этого, ей удалось наладить коммуникацию с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и уговорить противоборствующую сторону вернуть домой всех жителей Курской области, которых незаконно удерживали.

А совместно с Минобороны был организован приезд в ЛНР 50 журналистов из разных стран мира на место теракта в общежитии колледжа в Старобельске.

"Мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа — а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад, — и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей", — рассказала Лантратова.