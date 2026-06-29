Лантратова рассказала Путину о контактах с украинским омбудсменом

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину, что ей удалось выстроить коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

"Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрий Лубинец", - сказала Лантратова на встрече с Путиным.