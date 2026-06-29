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Лантратова рассказала Путину о контактах с украинским омбудсменом - РИА Новости, 29.06.2026
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13:56 29.06.2026 (обновлено: 14:01 29.06.2026)
Лантратова рассказала Путину о контактах с украинским омбудсменом

Лантратова рассказала Путину, что ей удалось наладить контакт с Лубинцом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину о выстраивании коммуникации с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину, что ей удалось выстроить коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
"Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрий Лубинец", - сказала Лантратова на встрече с Путиным.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Лубинцом напрямую
26 июня, 15:43
 
Яна ЛантратоваВладимир ПутинДмитрий ЛубинецРоссияУкраина
 
 
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