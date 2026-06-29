Лантратова назвала поддержку участников СВО своим приоритетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с Лантратовой.
"Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была в Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях", - сказала Лантратова в ходе встречи.