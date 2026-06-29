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Лантратова назвала поддержку участников СВО своим приоритетом - РИА Новости, 29.06.2026
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13:54 29.06.2026 (обновлено: 14:03 29.06.2026)
Лантратова назвала поддержку участников СВО своим приоритетом

Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с Лантратовой.
"Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была в Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях", - сказала Лантратова в ходе встречи.
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