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Лантратова поблагодарила Путина за высокое доверие - РИА Новости, 29.06.2026
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13:54 29.06.2026 (обновлено: 14:00 29.06.2026)
Лантратова поблагодарила Путина за высокое доверие

Лантратова пообещала Путину сделать все, чтобы оправдать доверие

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Владимира Путина за высокое доверие.
  • Она пообещала сделать все, чтобы его оправдать.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова поблагодарила Путина за высокое доверие и пообещала сделать все, чтобы оправдать это доверие.
"Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Для меня это, конечно же, аванс. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать", - сказала Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Яна ЛантратоваРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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