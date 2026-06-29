Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Владимира Путина за высокое доверие.
- Она пообещала сделать все, чтобы его оправдать.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова поблагодарила Путина за высокое доверие и пообещала сделать все, чтобы оправдать это доверие.
"Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Для меня это, конечно же, аванс. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать", - сказала Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.