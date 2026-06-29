В Кузбассе карьерный самосвал перевернулся на складе, погиб работник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском районе Кузбасса перевернулся карьерный самосвал.
- В результате происшествия погиб работник предприятия.
- Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Карьерный самосвал перевернулся на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском районе Кузбасса, погиб работник предприятия, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что 21 июня 2026 года на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском районе водитель карьерного самосвала производил отгрузку. В ходе нарушения технологического процесса произошло опрокидывание транспортного средства, в результате которого работник предприятия скончался на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.
Следователи СУСК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления.
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