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В Кузбассе карьерный самосвал перевернулся на складе, погиб работник - РИА Новости, 29.06.2026
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08:26 29.06.2026
В Кузбассе карьерный самосвал перевернулся на складе, погиб работник

Карьерный самосвал перевернулся в Кузбассе, погиб человек, возбуждено дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском районе Кузбасса перевернулся карьерный самосвал.
  • В результате происшествия погиб работник предприятия.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Карьерный самосвал перевернулся на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском районе Кузбасса, погиб работник предприятия, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что 21 июня 2026 года на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском районе водитель карьерного самосвала производил отгрузку. В ходе нарушения технологического процесса произошло опрокидывание транспортного средства, в результате которого работник предприятия скончался на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.
Следователи СУСК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления.
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ПроисшествияТисульский районРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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